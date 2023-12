Elezioni Firenze, il Pd converge su Sara Funaro senza primarie

Tripletta favorevole per Sara Funaro dopo le votazioni all'assemblea Pd alla Casa del popolo di San Bartolo a Cintoia. L'assessore al Welfare sarà la candidata designata dal centrosinistra per le elezioni 2024 a Firenze. Non solo: non dovrà passare dalle primarie e avrà un'ampia coalizione con Firenze Azione, Sinistra italiana, Verdi, +Europa, Volt, Psi, Movimento di azione laburista. La votazione è avvenuta in tarda serata ieri sera, con l'81% dei voti favorevoli. Il Pd fiorentino rinuncia quindi al confronto nelle primarie con l'ex collega in giunta Nardella, Cecilia Del Re, che si è spesa nelle ultime settimane per richiedere a gran voce la votazione dopo essere stata espulsa da Palazzo Vecchio. Si muove intanto anche il confronto di Italia Viva locale, che secondo le voci più accreditate potrebbe candidare Stefania Saccardi, vice presidente in Regione, proprio come sfidante di Sara Funaro.