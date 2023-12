Festa dei Nonni nella frazione di Torre, inaugurato il nuovo defibrillatore

Una grande festa per aprire le festività natalizie ringraziando le persone anziane del paese e per inaugurare il nuovo defibrillatore. E' quella che ha organizzato anche quest'anno la Pro Loco della frazione di Torre, nel Comune di Fucecchio, dedicata a tutti gli over 80. Accompagnati dai propri familiari, i nonni torrigiani sono stati ospiti della Pro Loco, che ha offerto loro un pranzo al quale hanno preso parte anche il sindaco Alessio Spinelli e la vicesindaca Emma Donnini, intervenuti per portare il saluto e gli auguri natalizi da parte dell'Amministrazione comunale.

“Una grande festa per ringraziare tutti i nostri anziani per quello che hanno dato alla nostra comunità durante la loro vita – commenta Roberto Pellegrini, presidente della Pro Loco -. Loro rappresentano la nostra vita, la nostra storia e la nostra ricchezza, rappresentano le colonne portanti della famiglia e della società, e non li ringrazieremo mai abbastanza. Durante la festa abbiamo respirato un'atmosfera di gioia, amore e serenità, sentimenti che ciascuno di noi dovrebbe quotidianamente impegnarsi a trasmettere, a discapito di un mondo in cui veleggiano odio e violenza”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa