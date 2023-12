Furti quasi quotidiani a Ginestra Fiorentina, i residenti: "Il paese non vive più"

Continuano giorno dopo giorno i furti nelle abitazioni di Ginestra Fiorentina, frazione di Lastra a Signa. Gli appelli di inizio novembre sembravano dare conto di una situazione eccezionale. Invece sarebbe diventata la norma. Un gruppo di tre persone, probabilmente sempre le stesse, tenta con frequenza quasi quotidiana di rubare nelle abitazioni lungo via Chiantigiana, a Inno, in via di Carcheri e nelle zone limitrofe. Le segnalazioni dei residenti si fanno più frequenti e di queste sono stati edotti sia i carabinieri che l'amministrazione comunale a Lastra a Signa.

"Ma il paese non vive più", spiega un residente, che chiede di rimanere anonimo. "Dalla notte di Halloween, quando ci furono furti in 4 abitazioni nell'arco di un'ora, fino a ieri sera con un furto in via di Carcheri, quasi tutti i giorni c'è una segnalazione. I residenti sono terrorizzati, hanno paura di trovarsi in casa queste persone".

Il modus operandi sarebbe sempre lo stesso: tra le 18 e le 20 tentano di entrare in casa, spesso desistono, ma quando ci riescono portano via oro e pochi gioielli. Le telecamere di videosorveglianza all'esterno delle abitazioni non lasciano scampo: "Sembrano giovani per come si muovono e per l'abbigliamento che hanno, non abbiamo sospetti però per la nazionalità e l'età, visto che sono sempre a volto coperto". Pare che stia per essere recapitata una lettera verso la giunta comunale per chiedere un rafforzamento delle misure per la sicurezza in paese.