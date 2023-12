Tentativo di furto fallito alle Poste di Fucecchio, da Roma attivato l'allarme

Fallito colpo all'ufficio postale di Fucecchio lo scorso sabato 2 dicembre. Lo rende noto Poste Italiane.

In tutti gli uffici postali di Firenze e provincia sono attivi dei sistemi di sicurezza antieffrazione a protezione dei Postamat, come ad esempio la ghigliottina. Si tratta di un sistema a paratia mobile che impedisce l’introduzione di esplosivo all’interno della cassaforte stessa, rendendo vano ogni tentativo di attacco. Nel triennio 2020-2022 il 47% dei tentativi di furto e rapina in tutta Italia con questi metodi è fallito, così come avvenuto a Fucecchio.

Tornando alla cronaca locale, nella notte del 2 dicembre è giunto l'allarme alla Situation Room centrale di Roma, dove H24 vengono controllate le sedi di Poste. È stata rilevata la presenza di alcuni malviventi e dalla sede centrale sono state allertate le forze dell'ordine che tempestivamente hanno messo in fuga i malviventi.

Sempre Poste Italiane commenta che per gli Uffici Postali di Firenze e provincia è prevista l’introduzione di numerosi servizi di vigilanza armata. Nel 2022 è stata garantita la presenza di una guardia giurata per oltre 2.400 ore durante l’orario di apertura al pubblico delle sedi e sono state effettuate oltre 100 ronde ispettive in orario sia diurno sia notturno. La presenza di impianti di videosorveglianza a circuito chiuso composti da oltre 900 telecamere, oltre a monitorare possibili intrusioni notturne nei locali e contribuire al riconoscimento di eventuali rapinatori, hanno consentito attraverso un sofisticato software di videoanalisi predittiva di riconoscere automaticamente comportamenti sospetti e potenziali attacchi agli ATM, facendo partire in tempo reale la richiesta di intervento alle forze dell’ordine.