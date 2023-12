Guasto alla Fiammetta, chiusa la piscina di Certaldo

A causa di un guasto all'impianto idraulico, le attività presso la piscina Fiammetta di Certaldo sono momentaneamente sospese, fino alla fine dell'intervento di riparazione.

"Aquatempra sta monitorando l'andamento dei lavori e informa che farà del suo meglio per ripristinare il normale funzionamento della struttura al più presto, scusandosi per il disagio che questa situazione potrebbe causare. Sarà nostra premura condividere i prossimi aggiornamenti" avvertono dal Comune di Certaldo.

In queste ore e in questi giorni, quindi, almeno finché il problema non sarà risolto, non sarà possibile accedere alla struttura e sono sospesi i corsi.