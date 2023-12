Il Comune di Fucecchio offre gli spazi per attività extra culturali

Non solo attività culturali nei locali di proprietà comunale. A partire da oggi il Cinema Teatro Pacini, la saletta della Biblioteca comunale “Indro Montanelli” e la sala riunioni di Ferretto, nella frazione di Querce, potranno essere utilizzati anche da soggetti esterni quali associazioni, comitati politici, organizzazioni sindacali, movimenti religiosi e altri. Lo ha deciso la Giunta comunale di Fucecchio con l'obiettivo di promuovere il confronto di idee e la conoscenza di ogni aspetto della vita della comunità. La scelta ha lo scopo di favorire il dibattito politico visto l'avvio della campagna elettorale per elezioni amministrative e europee del giugno prossimo.

Nel corso degli anni, inoltre, era emersa da parte di associazioni, gruppi di cittadini o comitati, l'esigenza di avere a disposizione dei locali per svolgere incontri, conferenze, presentazioni alla cittadinanza delle proprie attività, con incontri su argomenti di vario genere, ma sempre di interesse pubblico come quelli di carattere religioso, sociale, politico o sindacale.

Considerato che il confronto di idee e di esperienze in qualsiasi campo delle attività umane – si legge nella delibera approvata - è ritenuto proficuo per la crescita e la coesione della comunità e costituisce un obiettivo importante da raggiungere si ritiene opportuno rendere disponibili alcuni immobili di proprietà comunale come la saletta della biblioteca comunale (utilizzabile gratuitamente in orario di apertura della biblioteca stessa), la sala riunioni del Centro associazioni di Ferretto (utilizzabile gratuitamente) e il Cinema Teatro Pacini (utilizzabile a pagamento con costi a carico del richiedente, in base alle disponibilità e agli utilizzi già programmati dal gestore).

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa