Jungle Bell Weekend, in Limonaia Young Signorino e altri appuntamenti

Torna per la seconda edizione, Jungle Bell Weekend, la rassegna musicale organizzata da La Limonaia di Fucecchio per consentire al pubblico, specialmente dei più giovani, di approcciarsi e conoscere generi musicali e artisti alla continua ricerca di un prodotto culturale di alto livello, non uniformandosi alle mode e alle convenzioni.

La rassegna inizia in occasione del "Ponte" dell’Immacolata, simbolicamente momento di apertura del periodo natalizio, per proseguire con la Vigilia e il concerto di Natale, come da tradizione del live club ospitante che da quasi un ventennio, ogni anno, accoglie il suo pubblico per festeggiare il Natale insieme e terminare, la notte dell’ultimo dell’anno, con una serata interamente dedicata alla Subcultura.

L’intera rassegna è patrocinata da Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Fucecchio. Jungle Bell Weekend, inoltre, sarà dedicato a “Il Concerto che vorrei” (www.ilconcertochevorrei.it), progetto di KeepOn LIVE, l’associazione di categoria dei live club e dei festival italiani - di cui La Limonaia fa parte - organizzato in collaborazione con gli spazi associati e con il sostegno del Ministero della Cultura - Direzione Generale dello Spettacolo. Trattasi di un percorso partecipativo che ha l’obiettivo di mappare e analizzare le esigenze del pubblico, degli artisti, delle artiste e degli spazi della musica dal vivo per giungere al concerto ideale: accessibile e inclusivo.

Per fare ciò saranno oggetto dell’analisi i tre seguenti pilastri tematici: “Gender equality” nella programmazione, nei ruoli professionali, nella divulgazione comunicativa; “Disabilità” e quindi accessibilità degli spazi, sensibilizzazione del pubblico su un codice comportamentale inclusivo; “Inclusione sociale e Diversity”, audience development attraverso una programmazione e una divulgazione comunicativa inclusive.

Sul palco, l’8 dicembre, si esibirà Young Signorino mentre il 9 sarà la volta di Mark Sultan, in collaborazione con Revenge Events, a seguire il venerdì sera il dj set di 'Violent Playground' con Lo Stige e Alessio Niccolini e il sabato "Supersonica" con Fulci e Jack Garage. La sera di Natale tornerà ad esibirsi sul palco de La Limonaia Ale Hacienda, mentre la sera dell'ultimo dell'anno vedrà alternarsi in consolle alcuni dei più noti djs del panorama subculturale italiano: Sara BonnieBang (Salsomaggiore Terme), Olimpia (Bologna), Henry (Milano Mods/Shanty Town), Gighe (B Side Vinyl Quartet), Fulci (Hang-On/Brit-On).

Tutti gli aggiornamenti sui canali social de La Limonaia, IG: @la_limonaia_club / FB: La Limonaia Club Fucecchio.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa