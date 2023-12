Lazzeretto e Stabbia abbattono il campanile. Dal circolo arrivano quasi 5000 euro per gli alluvionati

Continuano le operazioni di solidarietà che da Lazzeretto prendo la via per raggiungere Stabbia.

Ultimamente, sui social del circolo Arci di Lazzeretto è facile notare post che pubblicizzano iniziative ed eventi per raccogliere fondi in favore della frazione cerretese di Stabbia.

L'ultimo post in ordine cronologico mostra infatti una ricevuta che attesta la consegna alla filiale locale della Banca di una somma pari a 4650 euro da parte del Circolo Arci 'Pietro Tozzini', cioè quello di Lazzeretto.

Un 'contributo per alluvionati Stabbia' che alleggerisce le spese stabbiesi dovute ai danni procurati dal maltempo di inzizio novembre e fa onore ai cugini di Lazzeretto.