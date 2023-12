"Le Favole di Peter Pan", letture teatralizzate itineranti dedicate a bambini e bambine

Primo appuntamento con “Le Favole di Peter Pan”, domenica 10 Dicembre 2023, ore 11.00, presso Biblioteca di Morrona (Via dei Lecci, 16). Una programmazione di letture teatralizzate itineranti

dedicate a bambini e bambine, del progetto Leggo per Legittima Difesa - realizzato dal Comune di Terricciola in co-progettazione con Pensieri di Bo’ Cultura e Teatro APS e con la compartecipazione economica del Consiglio Regionale della Toscana

Gli appuntamenti saranno animati da Peter Pan, attore onorario del Teatro di Bo’, e dai suoi fantasiosi aiutanti. Il Tour delle Favole di Peter Pan si sposterà di volta in volta tra gli spazi ed i giardini pubblici del territorio di Terricciola. L’iniziativa ci sarà anche domenica 17 Dicembre ore 11.00 nella Biblioteca Comunale di Morrona.

Ai fini organizzativi è obbligatoria la prenotazione al 351.5944009 (Anche Whatsapp).

Fonte: Ufficio stampa