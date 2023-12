Il Pd lancia Mantellassi: primo evento ufficiale per il candidato sindaco di Empoli

Si scaldano i motori in casa Pd per la campagna elettorale a Empoli.

A meno di un mese dall'ufficializzazione della candidatura a sindaco dell'attuale presidente del Consiglio comunale, è stato ufficializzato il primo incontro pubblico di presentazione.

Dopo la cena di raccolta fondi a Marcignana, un'altra frazione sarà protagonista, quella di Ponte a Elsa, 'patria' di Mantellassi.

Mercoledì 13 dicembre alle 21.15 sarà presentata la candidatura alla Sala 78, riportando al centro le varie località empolesi, obiettivo che era già stato annunciato anche durante l'intervista fatta su queste pagine.

'Una storia empolese' è il titolo dell'evento in copertina, con a fianco gli occhiali da vista (particolare che poteva essere utilizzato anche nel caso in cui avesse vinto l'altro candidato, il segretario Lorenzo Cei), colori primari come rosso e blu (gli stessi scelti da Brenda Barnini nel 2019) e pochi fronzoli.

In attesa dei contenuti che verranno esposti durante la serata. Sui social è già stato lanciato anche l'hashtag #Ale2024 a supporto del candidato.

Elia Billero