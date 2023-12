Il miglior sushi d'Italia si mangia a Prato secondo 50 Top Italy

MOI Omakase di Francesco Preite è il miglior sushi d’Italia, per 50 Top Italy, la guida online del meglio del Made in Italy, nel nostro paese e nel mondo, a cura di Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere. Verrà consegnato il premio all’unico itamae italiano al Gran Galà della Cucina Italiana che si terrà a al Teatro San Babila di Milano martedì 12 dicembre, insieme ai numeri uno delle altre categorie e ai 50 Migliori Ristoranti Italiani nel Mondo.

Per MOI, quello che si sta per concludere, è stato un anno costellato di riconoscimenti, i tre cappelli con 17/20 di punteggio per Le Guide de L'Espresso, dei nuovi curatori Andrea Grignaffini e Alberto Cauzzi, il premio, per il secondo anno consecutivo, migliore carta dei vini di ristorante etnico in Italia per la Milano Wine Week e la conferma dei tre mappamondi della guida del Gambero Rosso.

“Questo premio - dichiara Francesco Preite - è come la tessera di un puzzle a completamento di un 2023 che mi ha reso molto orgoglioso e immensamente grato a tutti coloro che hanno contribuito a far arrivare MOI fin qui. Per questo ci tengo a ringraziare tutto il mio staff, i clienti che arrivano da tutta Italia, e sono sempre più abituali, e tutti coloro che ci hanno manifestato importanti attestati di stima per il lavoro svolto.”

Dieci sedute al bancone, venti assaggi al buio, fra nigiri, brodo di vongole e sake, manzo di kobe in pairing con vini naturali e sake. Questo è MOI omakase dello chef e patron Francesco Preite, a Prato. Unico in Italia gestito in toto da un italiano con una passione smisurata per la cucina nipponica e attenzione parossistica alla qualità dell'ingrediente.

Un amore incondizionato per il Giappone che lo ha portato a compiere 72 viaggi nella terra del Sol Levante in circa 20 anni, per passione ma soprattutto per lavoro. Facendo stage e periodi di studio e pratica accanto a itamae di altissimo livello.