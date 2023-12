No all'abbandono di mozziconi, la sensibilizzazione da Bientina

Nella costante volontà di educare alle buone pratiche - anche piccole - di rispetto verso l'ambiente, il Comune di Bientina ha lanciato una campagna innovativa per sensibilizzare la cittadinanza sull'abbandono dei mozziconi di sigaretta a terra.

Piazza Vittorio Emanuele II, Domenica 3 Dicembre, è stata il cuore di questa iniziativa, dove sono stati distribuiti gratuitamente i posaceneri tascabili con l’aiuto del CEA - Centro Educazione Ambientale di Bientina, delle ragazze e dei ragazzi del Consiglio degli Studenti e delle Studentesse e delle Associazioni Pro Loco Bientina e Live Better.

L'Assessora all’Ambiente Desirè Niccoli ha sottolineato l'importanza di educare e informare la comunità su questa tematica per promuovere un comportamento responsabile e rispettoso dell'ambiente: "Abbandonare le cicche di sigaretta è diventato per molti un gesto naturale perché non si ha ben chiaro quanto questo piccolo rifiuto possa danneggiare l’Ambiente. Un mozzicone rilascia sostanze pericolose e grazie alle sue piccole dimensioni si infila nei tombini, nelle fogne, nei fiumi e velocemente arriva al mare. Vogliamo incentivare piccoli gesti di rispetto e senso civico attraverso il coinvolgimento di tutte e tutti contro quello che ormai è diventato un cattivo costume".

I posaceneri tascabili sono stati realizzati dal Comune di Bientina e dal CEA, in collaborazione con Geofor S.p.A. , Reti Ambiente e l’Associazione Ficcatelo In Tasca. I posaceneri tascabili distribuiti sono compatti, leggeri, realizzati con materiali ecologici e rappresentano una soluzione pratica e di rispetto per chi fuma. Ogni posacene riporta un QR Code che rimanda al sito Comune di Bientina dove è possibile trovare maggiori dettagli sul fenomeno del Littering del Mozzioconi. La sezione dedicata è consultabile anche digitando www.comune.bientina.pi.it (seguendo il percorso Aree Tematiche / Ambiente / Igiene Urbana / Campagna contro l’abbandono dei mozziconi).

Ora è possibile ritirarli allo sportello Ambiente del Comune e al piano terra del Palazzo Comunale. Nei prossimi giorni saranno distribuiti a tutti gli esercenti o attività commerciali che vorranno aderire all’iniziativa.

Un passo avanti nella costruzione di una comunità più consapevole e impegnata nella tutela dell'ambiente locale.

Fonte: Ufficio Stampa