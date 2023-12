Una nuova ambulanza per la Misericordia di San Miniato: l'inaugurazione per l'Immacolata

Grazie al grosso contributo ricevuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, dell'amministrazione comunale, con l'impegno dei volontari e grazie al contributo del Rotary Club San Miniato, abbiamo raggiunto un importante risultato, quello di avere una nuova ambulanza, un mezzo logistico per la protezione civile e una torre faro.

Una bella notizia per la comunità di San Miniato che da oltre 300 anni può contare sul lavoro incessante della Misericordia e dei suoi volontari.

Il supporto continuo ricevuto sia dalle aziende private che dalla pubblica amministrazione ci sprona ad andare avanti tra le mille difficoltà, per avvicinarsi sempre di più alle esigenze della gente.

Questa inaugurazione è un nuovo tassello di quella costruzione che, mattoncino dopo mattoncino, realizza una risposta sempre più grande e concreta alle necessità sociali e di soccorso di tante popolazioni.

Anche il 2023 si chiude con importanti risultati, ottenuti grazie al massiccio impegno delle nostre volontarie e volontari in tantissime occasioni, una per tutti il mantenimento 365 giorni l'anno del servizio di emergenza sanitaria ma anche i grandi interventi nelle alluvioni dell'Emilia Romagna e quelle più recenti della Toscana.

"Con questa inaugurazione - dice il governatore Micheletti - volevamo simbolicamente regalare alla nostra Diocesi di San Miniato nel giorno di chiusura dei suoi festeggiamenti per i 400 anni di fondazione e a tutta la cittadinanza, questi mezzi e celebrare assieme anche la solennità dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria".

"La nostra associazione - commenta ancora Micheletti - ha ambiziosi progetti e necessità per il futuro che sono al vaglio attento di tutta la componente amministrativa, tra cui la riqualificazione di alcuni edifici ad uso studi medici, la necessità di spazi nuovi per l'operatività e il maggior collegamento con le associazioni a noi vicine. Per questo e molto altro invitiamo la cittadinanza a partecipare perché la Misericordia è per tutti ed è di tutti".

Il programma dell'inaugurazione:

Venerdì 8 dicembre 2023

ore 9.30 ritrovo e accoglienza presso la sede

ore 11.00 Santa Messa nella chiesa di San Domenico

ore 12.00 benedizione dei mezzi e sfilata per le vie cittadine

Il tutto si svolgerà in piazza del Popolo a San Miniato.

Fonte: Misericordia di San Miniato