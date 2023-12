Open Day per l'Istituto Comprensivo Fucecchio

L’Istituto Comprensivo Fucecchio apre le porte dei suoi tredici plessi in vista delle iscrizioni per l’anno scolastico 2024/25. Tutti i genitori sono invitati a partecipare agli incontri di presentazione dell' offerta formativa dell'Istituto, un mosaico di attività e progetti, secondo il calendario di seguito riportato.

SCUOLE DELL’INFANZIA

LUNEDI’ 18 DICEMBRE

“La Casetta nel Bosco” (Vedute) dalle ore 17:30 alle ore 18:30

“Il Girotondo” (Via Trento) dalle ore 18:00 alle ore 19:00

MARTEDI’ 19 DICEMBRE

“ C’era una volta” (San Pierino) dalle ore 17:30 alle ore 18:30

“Il Pesciolino Arcobaleno” (Via Ariosto) dalle ore 18:00 alle ore 19:00

MERCOLEDI’ 20 DICEMBRE

“Il Paese dei Balocchi” (Pinete) dalle ore 17:30 alle ore 18:30

“Il Grillo Parlante” ( Via Foscolo) dalle ore 18:00 alle ore 19:00

SCUOLE PRIMARIE

LUNEDI’ 4 DICEMBRE

“C. Collodi” (Querce) dalle ore 17:30 alle ore 18:30

“R. Fucini” (San Pierino) dalle ore 18:00 alle ore 19:00

MARTEDI’ 5 DICEMBRE

“Bardzky” (Cappiano) dalle ore 17:30 alle ore 18:30

“Pascoli” dalle ore 18:00 alle ore 19:00

MERCOLEDI’ 6 DICEMBRE

“1° Maggio” (Galleno) dalle ore 17:30 alle ore 18:30

“G. Carducci” dalle ore 18:00 alle ore 19:00

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

SABATO 16 DICEMBRE E SABATO 13 GENNAIO

“Montanelli Petrarca” dalle ore 15:00 alle ore 18:00

