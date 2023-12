Pentittico della speranza, 5 quadri di Meini esposti a Empoli

Si chiama il Pentittico della speranza, cinque quadri che Andrea Meini esporrà nella chiesa di Santa Maria da venerdì, 8 dicembre, fino a giovedì 7 gennaio. L’inaugurazione è prevista proprio per venerdì alle 16.15 e vedrà la presenza del critico Riccardo Ferrucci che interverrà assieme ad Alberto Michelucci che ha curato l’iniziativa. Il pentittico, come dice il nome, si compone di cinque quadri: sogno di San Giuseppe, fuga in Egitto, Annunciazione, Visitazione e Natività, momenti importanti per il mondo cristiano che Meini ha portato nei suoi dipinti. Un affascinante viaggio che merita una visita.