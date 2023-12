Primo congresso per Empoli in Azione, si elegge il segretario locale

Il gruppo politico Empoli in Azione terrà il suo primo congresso all'auditorium di Palazzo Pretorio in piazza Farinata venerdì 15 dicembre dalle 17 alle 19.30.

Sono stati diramati gli inviti per varie forze politiche che sono attese in vista della relazione dei candidati segretari (al momento la candidatura resa nota è quella di Luca Ferrara, qui l'intervista verso le elezioni 2024), del dibattito e della votazione per la proclamazione del segretario comunale.

L’invito al congresso è stato esteso alle forze politiche di zona, ai rappresentanti istituzionali ed a molte associazioni di territorio.