Quasi cinque anni da scontare in carcere: arrestato in auto a Pisa

Nella sera di ieri i poliziotti delle volanti di Pisa, durante attenta attività di controllo del territorio, hanno fermato un veicolo sospetto in zona stazione.

A bordo gli agenti hanno trovato un uomo con a carico un ordine di cattura spiccato dalla procura della repubblica pisana. In particolare, il giovane extracomunitario era destinatario di un ordine di carcerazione per 4 anni e 11 mesi di reclusione da scontare, in quanto condannato più volte prevalentemente per reati inerenti gli stupefacenti.

Questa mattina il giovane è stato portato al carcere don Bosco di Pisa. Nella circostanza è stato anche denunciato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, dopo aver aggredito un poliziotto. L'agente ha riportato lesioni guaribili in pochi giorni.