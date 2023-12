Rimane quattro giorni a dormire nel camion. Poi riparte per la Lettonia

Serghej è rimasto accanto al suo camion impantanato per quattro giorni. È la storia del camionista russo che con il suo tir è rimasto bloccato a Piscinale, vicino ad Arezzo.

Il camionista doveva consegnare un carico di terriccio speciale a un'azienda del posto, ma è stato ingannato dalle indicazioni del gps ed è finito un una strada sterrata, così il suo mezzo è andato fuori strada, lui ha chiamato i soccorsi per farsi tirare, ma né lui in autonomia, né i vigili del fuoco sono riusciti a tirarlo fuori.

Solo un mezzo speciale è stato in grado di rimetterlo in carreggiata.

In questi quattro giorni, Serghej è sempre rimasto nel suo tir, nonostante la gente del posto gli abbia offerto ospitalità per non dormire nella cabina del camion: il russo ha sembre rifiutato educatamente per non abbandonare il proprio mezzo per paura di danni o furti.

Tutta via, l'uomo ha avuto occasione per conoscere gli abitanti delle vicinanze e assaggiare quello che gli hanno preparato.

Adesso, Serghej è ripartito, dopo essere stato tirato fuori dal fosso e aver consegnato il materiale a destinazione.