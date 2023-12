Torna a bussare a casa dei genitori dopo le violenze, in carcere 37enne

Finisce in manette un 37enne livornese per mano dei carabinieri dell'Ardenza. Il reato contestato è maltrattamenti in famiglia, e per violenze precedenti l'uomo era stato allontanato dalla casa familiare e dai genitori.

Secondo la ricostruzione dei militari, il 37enne, spesso sotto l’influsso di droghe, avrebbe rivolto violenza nei confronti dei genitori con continue e pressanti richieste di denaro per l’acquisto di sostanze e nel minacciarli di fare loro del male qualora non avessero assecondato le sue richieste. Addirittura oltre alle offese li avrebbe minacciati di morte e di avvelenamento, sfogando la sua rabbia anche verso il mobilio dell’abitazione e della propria camera da letto.

Quando la violenza era diventata fisica, era stata adottata la misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento, notificata dai militari lo scorso 24 novembre. Ma è stato insufficiente, perché l'uomo si era presentato di nuovo al portone di casa dei genitori. Per questo è stato necessario il trasferimetno in carcere alle Sughere.

L’Arma dei carabinieri rinnova il suo messaggio, per la prevenzione di ogni possibile ritorno di maltrattamenti e violenze scaturiti in ambito domestico e fra le relazioni più strette, invitando la cittadinanza a rivolgersi con fiducia nelle caserme, al 112 NUE o ai centri antiviolenza, anche solo per un consiglio.