Il trofeo del Tour de France in esposizione al MuVe di Empoli

La coppa del Grand Dèpart del Tour de France farà tappa anche a Empoli. Giovedì 7 dicembre 2023 sarà esposta al Museo del Vetro, in via Ridolfi, 70, in orario dalle 11 alle 18, accesso libero. Un’occasione imperdibile per appassionati del gran ciclismo e non che potranno ammirarla e conoscerne la storia.

Il 29 giugno 2024 il Tour de France avrà il suo prestigioso avvio dalla città di Firenze e attraverserà il territorio metropolitano per arrivare in Emilia Romagna. Dal 17 novembre scorso, il trofeo è stato esposto nei vari comuni interessati dalla tappa ciclistica Firenze-Rimini ma anche negli altri comuni dell’area fiorentina e della Toscana. Il 7 dicembre toccherà a Empoli.

IL TROFEO - Questo trofeo è stato creato nel 2013 in occasione della 100a edizione del TOUR DE FRANCE per celebrare il passaggio di testimone tra le comunità ospitanti del Grand Départ del Tour in occasione dell'arrivo finale a Parigi. Realizzato dalla prestigiosa casa Arthus-Bertrand Drago Paris, inizialmente in ottone per la parte metallica e in plexiglas per la parte trasparente, ha richiesto l'intervento di una decina di artigiani (disegnatore, incisore, lucidatore, saldatore, gioielliere, doratore, montatore, installatore, eccetera). Per la sua realizzazione sono state necessarie 40 ore di lavoro. Misura 40 cm di altezza, 32 cm di larghezza e 15 cm di profondità, per un peso di 10,4 Kg nella versione iniziale e 5,8 Kg nella versione attuale. In occasione dell’esposizione sarà possibile conoscere storie e aneddoti legati al trofeo.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa