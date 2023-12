Viabilità a Vinci, modifiche in via Fermi e in via Molin dei Frati

Due provvedimenti di viabilità a Vinci nelle prossime ore. Per smontare e caricare una gru di un cantiere sarà necessaria l'istituzione temporanea di un divieto di sosta, con rimozione forzata, su ambo i lati in via Fermi, fino all'intersezione con via Galilei: il provvedimento è valido dalle ore 9 alle 18 del 7 dicembre. Sempre in via Fermi e sempre fino all'intersezione con via Galilei ci sarà inoltre l'istituzione temporanea, sempre nello stesso giorno e col medesimo orario, di un doppio senso di circolazione.

In via Galilei non sarà consentito transitare, dal civico 97 fino all'intersezione con via Volta dalle ore 9 alle 18 del 7 dicembre. L'altra ordinanza riguarda alcune modifiche alla viabilità per l'istituzione di un cantiere. Ci sarà l'istituzione temporanea di un divieto di transito dal 6 all'11 dicembre in via Molin dei Frati, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Pietramarina e il borgo di Molin dei Frati, dalle 8.30 alle 16.30.

Per entrambi i casi sarà garantito in caso di urgenza, emergenza e soccorso l'immediata transitabilità della strada.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa