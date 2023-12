Hanno aggredito un vigilante per scappare dal supermercato dopo aver portato via due confezioni di crocchette di pollo, per il valore totale di 5 euro. Sono stati denunciati dalla polizia per rapina impropria due peruviani di 16 e 18 anni in un supermercato di via Toselli nel pomeriggio di ieri. A chiamare il 112 è stato il titolare del supermercato. All'arrivo della volante, i due ragazzi sono stati bloccati e denunciati.