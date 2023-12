Alluvione Fucecchio, per aiutare nella richiesta risarcimenti uffici aperti per l'Immacolata

Non si ferma neppure per la festività dell'8 dicembre il servizio di assistenza alla compilazione del modulo per la ricognizione dei danni causati dall'alluvione del 2 e 3 novembre scorsi, attivato dall'Amministrazione comunale di Fucecchio grazie al personale fornito dall'Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani). Il servizio, infatti, resterà attivo anche venerdì con il consueto orario, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. Rivolto ai cittadini residenti a Fucecchio, il servizio è reso mediante appuntamento telefonico chiamando lo 0571 268249. Si ricorda che il modulo può essere compilato ed inviato a Regione Toscana anche autonomamente o attraverso un proprio tecnico di fiducia collegandosi all'indirizzo servizi.toscana.it/formulari, attivo fino al prossimo 31 dicembre, e che per l'invio del modulo è necessario essere dotati di Spid – Identità digitale. Coloro che ne sono sprovvisti possono ottenere il rilascio gratuito su appuntamento presso lo sportello del Comune di Fucecchio chiamando il numero 0571 268257 o scrivendo a accoglienza@comune.fucecchio.fi.it.

Per maggiori informazioni è possibile scrivere all'indirizzo mail alluvione@comune.fucecchio.fi.it.