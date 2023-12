Arresto per spaccio a Pistoia, sequestrati circa 7mila euro e sostanze stupefacenti

Arrestato in flagranza dalla polizia di Pistoia un 42enne, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Gli agenti della squadra mobile, durante un servizio di polizia giudiziaria per la prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti, hanno notato i movimenti sospetti dell'uomo, cittadino albanese, riconducibili all'attività di spaccio.

Il controllo si è esteso presso l'abitazione del 42enne, dove gli agenti hanno trovato un bilancino elettronico di precisione, funzionante e con tracce di sostanza stupefacente, 2 involucri termosaldati di cellophane contenenti un peso complessivo di 17,1 grammi di cocaina, 6mila 900 euro suddivisi in banconote di piccolo taglio e vario materiale per il confezionamento delle dosi. Il tutto è stato sequestrato mentre l'uomo è stato condotto presso il carcere Dogaia di Prato, in attesa dell'udienza di convalida.