Assemblea della Fratellanza per la Misericordia a Empoli: volontari premiati e nuovi Confratelli

Un momento importante di incontro, condivisione e fratellanza per parlare di quanto fatto e dei futuri impegni: si tratta della tradizionale Assemblea della Fratellanza della Misericordia di Empoli, che si terrà nel giorno dell’Immacolata Concezione, venerdì 8 dicembre, nella sede di via Cavour 32 a Empoli con appuntamento a partire dalle ore 10.

Al centro dell’Assemblea la presentazione della Relazione morale del Governatore Pier Luigi Ciari relativa all’anno 2023; un dettagliato racconto dei servizi offerti, dei campi di intervento, delle tappe raggiunte, dei soci presenti e delle ore di volontariato impegnate nelle varie missioni. L’assemblea della Fratellanza si concluderà con la premiazione dei volontari, che si sono particolarmente distinti per la loro opera al fianco dei più bisognosi. Inoltre, come di consueto, verrà conferito il premio “Annunciazione d’oro” a una figura che si è distinta per la diffusione dello spirito di missione della Misericordia.

Successivamente, dalle ore 12, nella Collegiata di Sant’Andrea di Empoli si terrà il rito della Vestizione, un momento di profonda importanza nella vita di ogni Confratello della Misericordia, poiché simboleggia l'ingresso effettivo e l'adesione all'Arciconfraternita, con il solenne impegno di servire il prossimo con fedeltà e umiltà. Quest’anno i nuovi Confratelli saranno 34.

La cittadinanza tutta è inviata a unirsi alla Misericordia di Empoli per questi importanti e significativi appuntamenti in programma venerdì 8 dicembre.

Fonte: Misericordia di Empoli