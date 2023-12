Censimento Istat, ultimi giorni per rispondere alle domande: ecco come

Ultimi giorni per rispondere al Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, con cui l’Istat rileva, con cadenza annuale e non più decennale, le principali caratteristiche della popolazione che dimora sul territorio e le sue condizioni sociali ed economiche. A differenza dei censimenti del passato, i censimenti permanenti coinvolgono solo una parte di territorio e di popolazione, quindi vengono presi in considerazione dei campioni rappresentativi. Le modalità di rilevazione con cui viene effettuato sono due e hanno obiettivi conoscitivi differenti: l'indagine cosiddetta "areale" ha quesiti specifici sulla dimora, quella "da lista" invece rileva le caratteristiche demografiche e socio economiche della popolazione e quest’anno nel Comune di Empoli si svolgerà la rilevazione da lista.

Cittadini e cittadine che hanno ricevuto la lettera nominativa dall’Istat di invito a partecipare al Censimento hanno tempo fino all'11 dicembre 2023 per compilare il questionario on line (https://raccoltadati.istat.it/questionario/) accedendo con le credenziali contenute nella lettera. Le famiglie campione hanno ricevuto una lettera informativa per la partecipazione al censimento: la lettera informativa inviata dall’Istat spiega alle famiglie coinvolte l’utilità dell’operazione censuaria e fornisce le credenziali di accesso personali al questionario online e tutti i contatti per ricevere assistenza gratuita e chiarimenti. Il pieghevole contiene anche altre informazioni utili sul Censimento.

Il questionario può essere compilato utilizzando diverse modalità: autonomamente da casa, direttamente online, utilizzando il link e le credenziali di accesso riportati nelle lettere (entro il 11 dicembre) oppure attendendo a casa il passaggio dei rilevatori incaricati dal Comune, che sono impegnati in questi giorni nel recupero dei questionari mancanti al domicilio delle famiglie facenti parte del campione (fino al 22 dicembre). E' inoltre possibile telefonare ai numeri 0571 757774 o 0571 757539 in modo da fissare un appuntamento con i rilevatori comunali e scegliere la modalità di compilazione del questionario (al proprio domicilio oppure recandosi negli uffici del Comune di Empoli oppure per telefono). La rilevazione si chiude il 22 dicembre 2023: tutte le risposte ai quesiti del questionario devono fare riferimento alla data di domenica primo ottobre 2023.

Il Censimento permanente è un’indagine per la quale è previsto l'obbligo di risposta da parte delle famiglie: partecipare è un obbligo di legge. In caso di rifiuto a rispondere o se dovessero essere fornite consapevolmente informazioni errate o incomplete è prevista una sanzione. Le famiglie che non hanno ricevuto alcuna comunicazione da parte dell’Istat non fanno parte del campione, pertanto non devono effettuare nessuna intervista.

Per informazioni e chiarimenti, è possibile contattare il numero verde Istat 800.188.802 (attivo fino al 22 dicembre tutti i giorni, compresi sabato e domenica, dalle 9 alle 21) oppure contattare il Centro comunale di raccolta del Comune di Empoli, in piazza del Popolo 33, chiamando i numeri 0571 757774 oppure 0571 757539, inviando una mail ad anagrafe@comune.empoli.fi.it o una Pec a comune.empoli@postacert.toscana.it. Ulteriori informazioni sono disponibili su www.istat.it e https://www.istat.it/it/censimenti/popolazione-e-abitazioni.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa