Docente della Sant'Anna nel gruppo di lavoro per il nuovo manuale militare sul diritto internazionale

Prestigioso riconoscimento per Emanuele Sommario - docente di Diritto Internazionale, direttore del Master in Human Rights and Conflict Management della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e titolare della cattedra Jean Monnet sulla protezione dei diritti umani in situazioni di conflitto armato e di disastro – nominato dal Ministero della Difesa componente del gruppo di lavoro incaricato di redigere il nuovo manuale militare sul diritto internazionale applicabile dalle Forze Armate italiane.

Il manuale costituirà uno strumento fondamentale ai fini della formazione, dell’addestramento e della condotta delle operazioni militari, nonché un necessario ausilio giuridico-operativo per il personale impiegato in operazioni fuori area, che permetterà alle forze armate italiane di operare nel pieno rispetto del diritto internazionale. Il gruppo di lavoro è composto da esperti provenienti da Ministero della Difesa, Croce Rossa italiana e dal mondo accademico, ed è chiamato a terminare i propri lavori entro la fine del 2024.

“Si tratta di un progetto molto importante – sottolinea Emanuele Sommario, commentando la nomina – poiché l’ultimo manuale militare italiano risale al 1991 e, in alcune parti, non tiene conto degli sviluppi normativi e della prassi maturati negli ultimi decenni. E’ pertanto necessario fornire linee guida chiare e aggiornate alle nostre forze armate, perché possano operare in maniera efficace e nel rispetto delle norme giuridiche che vincolano in nostro paese”.