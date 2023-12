Donnini candidata PD, polemiche sull'evento al Nuovo Teatro Pacini. Il cdx: "Divieto di utilizzo per eventi politici aggirato con delibera ad hoc"

Riceviamo e pubblichiamo la nota del candidato sindaco di Fucecchio Vittorio Picchianti e di tutto centrodestra fucecchiese riguardante le'vento elettorale della candidata sindaco PD Emma Donnini al Nuovo Teatro Pacini su cui, secondo il cdx, ci sarebbe "divieto di utilizzo per manifestazioni politiche", aggirato con una delibera:

Inizia nel peggiore dei modi l'avventura della candidatura espressione dell'attuale maggioranza. L'evento di presentazione dell'attuale Vicesindaco previsto per il prossimo sabato 9 dicembre presso il Nuovo Teatro Pacini è stato pubblicizzato dalla giornata di lunedi scorso, nonostante il divieto di utilizzo per manifestazioni politiche stabilito nel contratto tra Comune di Fucecchio e l’associazione che ha in gestione il teatro stesso, ossia il Teatrino dei Fondi.

Il gruppo Forza Italia, con pec del 5.12.2023 delle ore 13.02 inviata al Segretario Comunale ed all’associazione, ha rilevato tale divieto di utilizzo stabilito dal contratto, chiedendo che venissero adottati gli opportuni provvedimenti per il rispetto degli impegni assunti.

Sennonchè, nel tardo pomeriggio, a stretto giro, è comparsa sulla stampa on line la notizia di una delibera di giunta che invece rende disponibili il Pacini e altri due spazi comunali per eventi non prettamente istituzionali. I tempi sembrano non tornare: il lunedì la vice-sindaco annuncia un evento di presentazione della propria candidatura in uno spazio pubblico nel quale è vietato organizzare manifestazioni politiche e il giorno successivo, la giunta di cui fa parte la candidata, approva una delibera che le permette, effettivamente, di utilizzare quello spazio.

Siamo in attesa di conoscere nel dettaglio la delibera di Giunta citata nel comunicato stampa che appare essere un provvedimento “sanante” dall’apparente contenuto generalista, ma che da quanto appare è stato frettolosamente ed appositamente confezionato per consentire lo svolgimento della manifestazione di Emma Donnini.

Abbiamo assistito anche in passato a eventi politici che si sono svolti al Teatro Pacini: in quel caso non sappiamo grazie a cosa si sono svolti anche se espressamente vietati. Riteniamo che quanto successo sia molto grave e verificati gli atti valuteremo le eventuali iniziative da intraprendere.

Mai come in questo caso lo slogan del candidato del PD "Fucecchio la mia Città" è emblematico di come questa maggioranza a trazione PD e assimilabili, consideri la "cosa" pubblica e cioè come proprietà privata di cui dispone nei tempi e nei modi che più gli aggradano, un aspetto a noi sgradito e che vogliamo ribaltare.

La cosa pubblica deve essere garantita a tutti con criteri chiari e trasparenti e non con metodi "bulgari" come loro sono abituati a fare.

Vittorio Picchianti, candidato sindaco.

Leonardo Pilastri, consigliere gruppo misto.

Rossella Costante, consigliere gruppo misto.

Simone Testai, capogruppo consiliare Forza Italia - Centrodestra per Fucecchio.

Sabrina Ramello, consigliere e coordinatore comunale Forza Italia - Centrodestra per Fucecchio.

Gianmarco Porciani, capogruppo consiliare Lega per Salvini Premier.