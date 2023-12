E’ già domani: la Scuola Superiore Sant'Anna inaugura l’anno accademico 2023-2024 al Teatro Verdi

E’ già domani: storie di ricerca, le avventure che possono cambiare il mondo. Questo è il titolo dell’inaugurazione dell’anno accademico 2023 / 2024 della Scuola Superiore Sant’Anna, dalle 10.30 di giovedì 7 dicembre sul palcoscenico del Teatro Verdi, a Pisa. Scelta una formula innovativa, interattiva e multimediale, dalla location fino alla sequenza dei diversi momenti che compongono l’evento, accompagnati da numerosi contributi video in prima visione. Il Teatro Verdi offre l’opportunità di condividere questa giornata, in presenza, con l’intera comunità accademica, con la cittadinanza e con le numerose realtà che collaborano con la Scuola Superiore Sant'Anna, per le attività di formazione, ricerca e “terza missione”.

In programma, dopo i saluti istituzionali e gli interventi di saluto del rappresentante degli studenti e del personale tecnico amministrativo, la prolusione della rettrice Sabina Nuti, che traccerà un bilancio e anticiperà le sfide del prossimo anno accademico con l’assegnazione delle borse di studio agli allievi e alle allieve finanziate dalla Fondazione Il Talento all’Opera.

La parola passerà poi a raccontare la ricerca e le sue storie che possono cambiare il mondo. Questa seconda parte della cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico sarà dedicata a un dialogo tra ricercatori e chi beneficia della ricerca stessa. Saranno previsti gli interventi di Christian Cipriani e Silvestro Micera, bioingegneri della Scuola Superiore Sant'Anna; Andrea Tagliasacchi, sindaco di Castelnuovo Garfagnana (Lucca); Nunzio Abbate di STMicroelectronics; don Dante Carraro di Medici con l’Africa CUAMM. A loro, insieme a docenti, ricercatrici e ricercatori, il compito di raccontare alcune sfide della ricerca condotta alla Scuola Superiore Sant'Anna. La qualità della ricerca non si misura soltanto in termini di pubblicazioni scientifiche e di citazioni ma anche e soprattutto con l’impatto che la ricerca stessa riesce a determinare nella società.

Seguirà la parte musicale, curata dall’orchestra del conservatorio Mascagni di Livorno, arricchita dalla presenza di allieve e allievi della Scuola Superiore Sant'Anna, dimostrando quanto possa rivelarsi fruttuoso il binomio tra musica e formazione, come ricorderà la preside della Classe di Scienze Sociali, Anna Loretoni. La cerimonia si concluderà alle 12.50 con la proclamazione dell’apertura dell’anno accademico 2023 / 2024, da parte della rettrice Sabina Nuti.

La presenza delle colleghe e dei colleghi giornalisti sarà particolarmente gradita, con ritrovo al Teatro Verdi di Pisa, ore 10.00.

Fonte: Scuola Sant'Anna di Pisa