Furto all'Esselunga, una coppia in manette

Ieri pomeriggio una pattuglia della polizia è intervenuta a Pisa all'Esselunga di via Cisanello per la segnalazione di furto. Sul posto venivano bloccati e identificati gli autori del furto che risultavano essere un uomo e una donna originari dell'Est Europa con a carico vari precedenti di polizia. Nello specifico, i due soggetti tentavano di superare le casse con apparecchi elettronici celati all'interno delle tasche, ma immediatamente erano sorpresi della vigilanza che chiamava la polizia. I due venivano denunciati a piede libero per furto in attesa della formale querela da parte della vittima.