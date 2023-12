Guerriglia a Firenze nei giorni del Covid, altri 13 condannati: pene fino a 3 anni e 6 mesi

Dalla guerriglia urbana nata il 30 ottobre 2020 in replica alle misure anti-covid emanate dall'allora governo Conte, il tribunale di Firenze ha condannato 13 persone con pene fino a 3 anni e 6 mesi per danneggiamenti e resistenza pluriaggravata. Furono 500 i manifestanti per le strade del centro, con lancio di molotov e bombe carta. Tutti i condannati dovranno risarcire il Comune di Firenze per il danno d'immagine versando 35mila euro in solido. Tre dovranno anche pagare un indennizzo di 10mila euro per la distruzione di una telecamera e di un semaforo. Due imputati invece sono stati assolti ru richiesta del pm. In precedenza, nell'ottobre 2021, durante il processo con rito abbreviato il gup di Firenze aveva condannato a 2 anni e 2 mesi un manifestante, mentre altri 6 avevano patteggiato condanne fino a 1 anno e 8 mesi. Altri due vennero indirizzati per la messa alla prova con lavori di pubblica utilità.