Incendio di un negozio di kebab in via Ricasoli a Montecatini Terme. Questa mattina i vigili del fuoco del locale distaccamento sono intervenuti nel locale, dove il fumo ha invaso gli appartamenti ai piani superiori. È stata necessaria l'evacuazione in via temporanea. Non ci sono feriti. Le cause sono in corso di accertamento. Per i rilievi è presente la polizia.