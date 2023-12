Incendio in appartamento, 100 persone evacuate da un condominio di Prato

Evacuate 100 persone da un condominio per un totale di 120 appartamenti interessati da un incendio avvenuto nel pomeriggio di oggi in via Franklin a Prato, nei pressi di via Da Vinci. I vigili del fuoco di Montemurlo e del comando centrale sono intervenuti con numerose forze, assieme alla polizia, la municipalee i carabinieri. L'incendio è divampato in un appartamento al terzo piano. L'evacuazione ha chiamato in causa anche persone con problemi di deambulazione. Il residente dell'appartamento a fuoco ha riportato lievi ustioni, altre persone hanno riportato intossicazioni anch'esse di lieve entità. Non sono note le cause dell'incendio.