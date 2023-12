Industria Felix, premiate sette imprese toscane

Performanti a livello gestionale, affidabili finanziariamente e talvolta anche sostenibili. Sono 196 le imprese più competitive d’Italia, 7 con sede legale in Toscana distinte per settori che, in modo oggettivo tramite algoritmo di bilancio e rating finanziario, saranno insignite del Premio Industria Felix - L’Italia che compete lunedì 11 dicembre a Milano, in piazza Affari a Palazzo Mezzanotte, sede di ELITE e Borsa Italiana. Qui di seguito i nomi delle aziende premiate distinte per province: Firenze (4): Alpha General Contractor S.R.L., Centro Procreazione Assistita Demetra S.R.L., Publiacqua S.P.A., Terranova S.R.L.. Livorno (1): Scapigliato S.R.L.. Lucca (1): Principe Hotel Management S.R.L.. Siena (1): Arbia Servizi S.R.L..

Agroalimentare, partecipate a maggioranza pubblica, ambiente e comunicazione, cultura, informazione e intrattenimento sono i settori più premiati per quanto concerne i bilanci dell’anno fiscale 2021 (gli ultimi disponibili nel complesso per essere analizzati) rispettivamente con 17, 16 e 15 società sul podio. Così come pure quattro sono le regioni che vantano un numero di imprese premiate superiore rispetto alle altre, specie nella sfera delle pmi: Puglia (28), Campania (27), Lazio (24) e Lombardia (23). Alla ribalta anche 6 aziende con fatturati miliardari: 2 a testa per Lombardia e Lazio e una per Campania e Sicilia.

Fonte: Ufficio Stampa