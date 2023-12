Nasce We-Hope, la rete di servizi a supporto delle donne: "Opportunità per nuovi percorsi di vita"

Si chiama We-Hope la nuova rete di servizi nata per garantire occasioni di autonomia socio-economica e inclusione lavorativa a donne in situazioni di bisogno nell'area metropolitana di Firenze. Il progetto, frutto della sinergia tra sei associazioni locali impegnate nel settore dell’inclusione sociale (Acisjf Firenze Odv, Associazione Nosotras, Associazione Progetto Arcobaleno, ItaliaHello, Gli Anelli Mancanti, Le Curandaie) e finanziato con i contributi al Terzo settore della Regione Toscana, si pone l’obiettivo di favorire l’empowerment, l’autonomia socio-economica e l’inserimento lavorativo di almeno 100 donne italiane e straniere che vivono una condizione di marginalità sul territorio fiorentino e nei comuni limitrofi.

"We-Hope - sottolinea l’assessora alle politiche sociali Serena Spinelli, intervenuta alla conferenza stampa di presentazione del progetto - ha il pregio di mettere insieme persone, competenze e sensibilità di diverse associazioni, per offrire servizi rivolti alle donne che possono rivelarsi decisivi per superare situazioni di grave marginalità e per favorire opportunità su cui costruire un nuovo percorso di vita. È stata proprio questa la novità che la Regione ha introdotto quest’anno per i contributi ai progetti in ambito sociale, ovvero la richiesta ai soggetti del terzo settore di fare rete e di costruire sinergie, in modo da generare azioni più forti e più capaci di incidere positivamente sulle nostre comunità. Una sfida che anche in questo caso è stata raccolta positivamente con un progetto che si pone importanti obiettivi".

Vari i servizi offerti da We-Hope: sportelli di ascolto e consulenza, corsi e iniziative che spaziano dall’assistenza legale al supporto sanitario, dall’orientamento lavorativo e formativo all’accesso a beni materiali essenziali. Per assicurare un supporto completo e inclusivo, saranno inoltre disponibili brochure informative in arabo, inglese, francese, italiano e spagnolo.

Tutti i servizi erogati dalla rete sono gratuiti. Per ulteriori dettagli e contatti, è possibile visitare il sito web ufficiale di We-Hope o contattare le associazioni della rete.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa