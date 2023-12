Natale, ecco 'Riaccendiamo Quarrata': un calendario di eventi per ripartire

Un calendario del Natale denso di iniziative per sostenere la ripartenza di Quarrata nel post alluvione: è quello che è stato presentato stamani (6 dicembre) in Comune. Il progetto scaturisce dalla sinergia tra l’amministrazione comunale – che ha organizzato gli eventi – e Confcommercio Pistoia e Prato che, insieme al Centro Commerciale Naturale, li supporta.

Ad illustrarlo nei dettagli sono intervenuti l’Assessore al Turismo del Comune di Quarrata MariaVittoria Michelacci, il direttore di Confcommercio Pistoia e Prato, Tiziano Tempestini e per il CCN Luca Lenzini.

Musica, shopping e intrattenimento saranno il fulcro di una programmazione riunita sotto un denominatore unico: la grande voglia di ripartire espressa da parte dei commercianti e dei residenti, duramente messi alla prova, eppure estremamente determinati. Una forza di volontà che, adesso, viene sostenuta dalle iniziative natalizie, nell’ottica di un futuro prossimo caratterizzato dal ritorno alla normalità.

“Per questo Natale, dichiara il Sindaco Gabriele Romiti, abbiamo lavorato per offrire, dopo i disastrosi eventi alluvionali del 2 e 3 novembre, un programma di iniziative che nasce dalla voglia di ripartire e dalla stretta collaborazione con i commercianti quarratini. Ci sono eventi per grandi e piccoli, che spero incontrino tanti gusti ed esigenze. Moltissimi saranno gli appuntamenti nel centro cittadino. Voglio ringraziare tutti coloro che si sono impegnati, con grande sforzo, a realizzare questo cartellone, ma anche a supportarci nell’organizzazione, tra questi i vivaisti del territorio che ci hanno aiutato a rendere più bella la città con gli arredi verdi natalizi e gli alberi di Natale. Quarrata si riaccende. Quarrata non molla. A tutti voi, rivolgo il mio più sincero augurio di un buon Natale e di un sereno anno nuovo, con l’auspicio che il 2024, porti a tutti noi pace, salute, lavoro, felicità”.

“Quarrata – dichiara il Direttore di Confcommercio, Tiziano Tempestini - ha grande voglia di ricominciare. Nell’ampio dramma dell’alluvione dello scorso 2 novembre, rappresenta il territorio in cui i nostri settori sono stati più colpiti. Così, sostenere un calendario degli eventi che attragga qui le persone nel mese del Natale, ci è sembrato indispensabile e simbolico. I piccoli e medi esercizi commerciali rappresentano il tessuto linfatico delle nostre comunità: proteggerli, supportarli e incentivarli è una missione irrinunciabile, oggi più che mai”.

“Se dopo il Covid abbiamo voluto e vissuto una ripartenza, spiega l’assessore Michelacci, il Natale 2023 non doveva essere da meno. Questo il faro che ha guidato l’amministrazione ed i commercianti quarratini nella definizione del programma natalizio. Un ringraziamento agli uffici tutti che, anche se provati dall’attività da svolgere in conseguenza all’alluvione, hanno incessantemente lavorato per dare vita a questi eventi. Invito quindi tutti Voi a far vivere la Nostra Città, a fare acquisti qui, perché la resilienza dei nostri concittadini sia ripagata con la Vostra presenza. Auguri di Buone Feste”.







Ecco il programma nel dettaglio:







Venerdì 8 dicembre

Piazza coperta del Polo Tecnologico (piazza Agenore Fabbri) e Piazza Risorgimento dalle 10.00 alle 19.00 - Mercatino di Natale. Hobbisti, prodotti artigianali e opere dell’ingegno.

(Comune di Quarrata in collaborazione con l’Associazione Pro Loco Quarrata)

Piazza Risorgimento ore 17.00 - Apertura del Villaggio di Babbo Natale. In programma vendita delle stelle di natale solidali a cura dell’Associazione AIL Quarrata e Segreteria di Babbo Natale della Croce Rossa Italiana – Comitato di Piana Pistoiese.

(Comune di Quarrata in collaborazione con Croce Rossa Italiana – Comitato di Piana Pistoiese, Misericordia di Quarrata e Vab sezione di Quarrata)

Piazza Risorgimento ore 17.00 - Canti e Musiche di Natale ed accensione delle luminarie e dell’albero di Natale. Saranno presenti i bambini della Scuola Primaria “Don Puglisi” di Quarrata e la Filarmonica Giuseppe Verdi di Quarrata

(Comune di Quarrata)

Centro cittadino- dalle 17.00 alle 19.00 - Cosplayer in giro per la città.

(Comune di Quarrata in collaborazione con Associazione AIL, Asilo Bargellini, Croce Rossa Italiana – Comitato di Piana Pistoiese, Misericordia di Quarrata e Vab sezione di Quarrata)

Da venerdì 8 dicembre fino al 6 gennaio 2024 - Presepi in vetrina. Mostra itinerante di presepi presso le attività commerciali organizzata dal Comune di Quarrata in collaborazione con il Centro Commerciale Naturale di Quarrata.

Sabato 9 dicembre

Piazza coperta del Polo Tecnologico (piazza Agenore Fabbri) e Piazza Risorgimento dalle 10.00 alle 19.00 - Mercatino di Natale. Hobbisti, prodotti artigianali e opere dell’ingegno.

(Comune di Quarrata in collaborazione con l’Associazione Pro Loco Quarrata)

Piazza Risorgimento dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00 - Villaggio di Babbo Natale. In programma vendita delle stelle di natale solidali a cura dell’Associazione AIL Quarrata e Segreteria di Babbo Natale della Croce Rossa Italiana – Comitato di Piana Pistoiese.

(Comune di Quarrata in collaborazione con Croce Rossa Italiana – Comitato di Piana Pistoiese, Misericordia di Quarrata e Vab sezione di Quarrata)

Sala Zampini, Polo Tecnologico (Piazza Agenore Fabbri) dalle 16.00 alle 19.00 – Animazione per bambini. Spettacoli a tema natalizio e letture di favole di Natale. (Comune di Quarrata in collaborazione con ASD Koa Be Brave di Quarrata)

Domenica 10 dicembre

Centro di Quarrata dalle ore 8.00 alle ore 20.00 - Mercato straordinario

(Comitato Mercato Quarrata)

Centro cittadino dalle ore 9,00 – Il mercatino dei commercianti

All’interno o davanti ai negozi, mercatino delle attività commerciali di Quarrata

(Centro Commerciale Naturale di Quarrata)

Piazza Risorgimento dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00 - Villaggio di Babbo Natale. In programma vendita delle stelle di natale solidali a cura dell’Associazione AIL Quarrata e Segreteria di Babbo Natale della Croce Rossa Italiana – Comitato di Piana Pistoiese. (Comune di Quarrata in collaborazione con Croce Rossa Italiana – Comitato di Piana Pistoiese, Misericordia di Quarrata e Vab sezione di Quarrata)

Piazza coperta del Polo Tecnologico (piazza Agenore Fabbri) e Piazza Risorgimento dalle 10.00 alle 19.00 - Mercatino di Natale. Hobbisti, prodotti artigianali e opere dell’ingegno.

(Comune di Quarrata in collaborazione con l’Associazione Pro Loco Quarrata)

Sabato 16 dicembre

Piazza coperta del Polo Tecnologico (piazza Agenore Fabbri) e Piazza Risorgimento dalle 10.00 alle 19.00 - Mercatino di Natale. Hobbisti, prodotti artigianali e opere dell’ingegno.

(Comune di Quarrata in collaborazione con l’Associazione Pro Loco Quarrata)

Piazza Risorgimento dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00 - Villaggio di Babbo Natale. (Comune di Quarrata in collaborazione con Croce Rossa Italiana – Comitato di Piana Pistoiese, Misericordia di Quarrata e Vab sezione di Quarrata)

Piazza coperta del Polo Tecnologico (piazza Agenore Fabbri) e Piazza Risorgimento dalle 10.00 alle 19.00 - Mercatino di Natale. Hobbisti, prodotti artigianali e opere dell’ingegno.

(Comune di Quarrata in collaborazione con l’Associazione Pro Loco Quarrata)

Via Montalbano e Piazza Risorgimento dalle 16 alle 18 – Orchestra Bandao(Centro Commerciale Naturale di Quarrata in collaborazione con il Comune di Quarrata)

Domenica 17 dicembre

Piazza coperta del Polo Tecnologico (piazza Agenore Fabbri) e Piazza Risorgimento dalle 10.00 alle 19.00 - Mercatino di Natale. Hobbisti, prodotti artigianali e opere dell’ingegno.

(Comune di Quarrata in collaborazione con l’Associazione Pro Loco Quarrata)

Piazza Risorgimento dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00 - Villaggio di Babbo Natale. (Comune di Quarrata in collaborazione con Croce Rossa Italiana – Comitato di Piana Pistoiese, Misericordia di Quarrata e Vab sezione di Quarrata)

Sala Zampini, Polo Tecnologico (Piazza Agenore Fabbri) dalle 16.00 alle 19.00 – Favole a merenda e animazione per bambini. Letture di favole di Natale e animazione con spettacoli natalizi e truccabimbi. (Comune di Quarrata in collaborazione con ASD Koa Be Brave di Quarrata)

Chiesa di Santa Maria Assunta di Quarrata ore 18.00 – In...canto di Natale – Concerto gospel

(Coro parrocchiale della Chiesa di S. Maria Assunta)

Venerdì 22 dicembre

Centro cittadino dalle ore 17,30 – Favole di Natale a merenda

(Centro Commerciale Naturale di Quarrata)

Piazza Risorgimento dalle ore 17.00 alle 22.30 - Villaggio di Babbo Natale.

(Comune di Quarrata in collaborazione con Croce Rossa Italiana – Comitato di Piana Pistoiese, Misericordia di Quarrata e Vab sezione di Quarrata)

Centro cittadino dalle ore 20.00 alle 22.30 – Shopping in pigiama

(Centro Commerciale Naturale di Quarrata)

Via Montalbano dalle 20.30 alle 22,30 – Musica con Le jardin de la musique

(Centro Commerciale Naturale di Quarrata in collaborazione con il Comune di Quarrata)

Sabato 23 dicembre

Piazza Risorgimento dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00 - Villaggio di Babbo Natale. In programma Segreteria di Babbo Natale. Prenotazione per la consegna dei regali a domicilio anche telefonica al 393/9510601. Orario 14-19 (il 24 dicembre dalle 10 alle 13).

(Comune di Quarrata in collaborazione con Croce Rossa Italiana – Comitato di Piana Pistoiese, Misericordia di Quarrata e Vab sezione di Quarrata)

Domenica 24 dicembre

Sabato 24 dicembre, Babbo Natale consegna i doni a domicilio.

(Croce Rossa Italiana – Comitato di Piana Pistoiese e Vab sezione di Quarrata)

Sabato 6 gennaio 2024

Piazza Risorgimento dalle ore 15.30 – Befana in piazza (Misericordia di Quarrata)

Domenica 7 gennaio 2024

Sala Zampini, Polo Tecnologico (Piazza Agenore Fabbri) dalle 16.00 - Tombola

(Auser Quarrata in collaborazione con il Comune di Quarrata)

Stand gastronomici in Piazza Risorgimento

Domenica 10 dicembre e sabato 16 dicembre è in programma lo stand di migliacci e necci a cura della Croce Rossa Italiana- Comitato di Piana Pistoiese. Sabato 16 dicembre e domenica 17 dicembre è in programmna lo stand di bomboloni a cura della Misericordia di Quarrata.

Eventi collaterali







Natale a Santonuovo – Lago di Santonuovo (organizzato dall’Associazione I colori nel Silenzio e Santo Spirito con il patrocinio del Comune di Quarrata)

8 dicembre - Lago del Santonuovo dalle ore 10.00 alle 17.00 - “I Colori e Sapori del Natale – Estemporanea di presepi”. Dal 10 dicembre al 6 gennaio i presepi saranno esposti nella Chiesa del Santonuovo. Il ricavato dell’evento sarà devoluto per sostenere le persone colpite dall’alluvione

dalle ore 9.00 alle 20.00 - “I colori e sapori del Natale - Esposizione di prodotti artistici, artigianali, oggetti natalizi, degustazione di prodotti locali e banco di beneficenza” con la partecipazione della Pro Loco del Cassero per la degustazione di necci e del Circolo MCL di Santonuovo con le loro specialità caserecce. Il ricavato dell’evento sarà devoluto per sostenere le persone colpite dall’alluvione







sabato 9 dicembre - dalle ore 9.00 alle 20.00 - “I colori e sapori del Natale - Esposizione di prodotti artistici, artigianali, oggetti natalizi, degustazione di prodotti locali e banco di beneficenza” con la partecipazione della Pro Loco del Cassero per la degustazione di necci e del Circolo MCL di Santonuovo con le loro specialità caserecce. Il ricavato dell’evento sarà devoluto per sostenere le persone colpite dall’alluvione

domenica 10 dicembre - ore 17.00 - “I Colori e Sapori del Natale – Estrazione del quadro di Barbara Pratesi”. Il ricavato sarà devoluto per sostenere le persone colpite dall’alluvione

(Associazioni I colori nel Silenzio e Santo Spirito con il patrocinio del Comune di Quarrata)

venerdì 6 Gennaio 2024 - Chiesa di Santonuovo, Premiazione dei Presepi

Fonte: Ufficio Stampa