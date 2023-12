Non rispetta le prescrizioni, 50enne in carcere

I carabinieri di Cecina hanno tratto in arresto un 50enne cecinese pluripregiudicato. L’uomo da ottobre dello scorso anno stava scontando una pena in regime di affidamento in prova ai servizi sociali per reati vari e, trattandosi di alternativa alla detenzione, era assoggettato ad alcune prescrizioni da rispettare tra le quali il divieto di abusare di bevande alcoliche e di fare uso di sostanze stupefacenti nonché l’obbligo di lavorare, di non lasciare la propria abitazione in orario notturno e di non allontanarsi dal territorio di Cecina. Il 50enne però non avrebbe svolto alcuna attività lavorativa, sarebbe risultato positivo all’uso di sostanze stupefacenti sei volte su sette analisi di controllo ed è stato individuato e fermato nella provincia di Pisa. I carabinieri hanno quindi segnalato le citate violazioni delle prescrizioni all’AG competente che ha sospeso la misura dell’affidamento in prova. I militari hanno tratto in arresto il 50enne e, espletate le formalità di rito, lo hanno associato alla casa circondariale di Livorno.