Piano strutturale approvato a Montespertoli: il Comune continuerà a ridurre il consumo di suolo

Il Consiglio Comunale di Montespertoli ha approvato il Piano Strutturale, segnando un momento di fondamentale importanza nel processo di sviluppo territoriale. L’approvazione definitiva del piano rappresenta il culmine di un percorso iniziato nel 2019 con il coinvolgimento dei cittadini in un processo partecipativo. L'approvazione in Consiglio Comunale conferisce al Piano Strutturale (PS) la sua piena efficacia, aprendo la strada alla sua attuazione concreta nel percorso che porterà Montespertoli alla stesura del nuovo Piano Operativo Comunale.

"Con questo Piano Strutturale abbiamo provato a delinare i nostri obiettivi di sviluppo per Montespertoli. Consumare meno suolo non vuol dire non crescere ma vuol dire essere consapevoli dell’equilibrio che la presenza dell’uomo deve avere con il contesto rurale nel quale viviamo. Chi vuole investire sa che Montespertoli darà opportunità alla condizione che siano progetti integrati con il territorio, che siano innovativi, che siano sostenibili dal punto di vista energetico e che possano portare valore a tutta la comunità. Sviluppo del sistema lavoro, del turismo, dell’agricoltura, il recupero dell’esistente e nuovi servizi pubblici sono gli obiettivi che ci siamo posti con questo Piano", dichiara il sindaco Alessio Mugnaini.

Il lavoro di pianificazione svolto in questi anni si è concentrato sull'uso del territorio e la sua regolamentazione in termini di vincoli, utilizzo del suolo, preservazione dei centri storici, borghi rurali, aree di campagna, spazi verdi, sviluppo delle aree artigianali e nuove previsioni di servizi pubblici.

Uno dei principali obiettivi era quello di definire attraverso la morfologia e l’uso del suolo i vari sviluppi tra aree urbane, commerciali e artigianali rispettando l’identità della comunità e cercando di rispondere alle esigenze strategiche di sviluppo e crescita del territorio. Il sistema insediativo policentrico di Montespertoli, con la centralità del capoluogo, la vitalità delle frazioni, ognuna con peculiari caratteristiche, è un fattore importante che contribuisce alla definizione della viabilità e della vivibilità del territorio.

Un altro obiettivo era quello di creare norme chiare, concrete e accessibili a tutti, orientando verso uno sviluppo armonico, sostenibile nel tempo e in equilibrio tra aree urbanizzate e territorio rurale.

Chiunque sia interessato a sviluppare o ampliare un’azienda o modificare un’abitazione troverà all’interno del piano un indirizzo strategico che poi diventerà oggetto di previsione di dettaglio all’interno del redigendo nuovo Piano Operativo Comunale. Ad esempio, in ottica di edilizia green sono state inserite regole per contrastare la dispersione abitativa promuovendo il recupero dell’attuale patrimonio edilizio e la riqualificazione delle aree esistenti, con l'obiettivo di favorire la concentrazione degli insediamenti urbani (considerando l'ampia estensione del territorio e la presenza diffusa di numerose abitazioni), ottimizzando e riducendo l'uso di nuovo suolo. Tale approccio mira a limitare l'espansione disomogenea delle aree urbane, preservando contemporaneamente il carattere distintivo delle frazioni, del centro storico e l’accessibilità ai servizi pubblici.

Il tessuto territoriale di Montespertoli si caratterizza prevalentemente per la sua vocazione rurale e agricola. Nel contesto del PS si è comunque operato per la previsione di sviluppo delle zone destinate a attività artigianali o commerciali, con l'obiettivo di sostenere le imprese innovative che giocano un ruolo significativo nello sviluppo locale, come ad esempio per le zone artigianali di Baccaiano, Anselmo e Martignana. Tutto lo sviluppo delle aree artigianali è previsto tramite quelle che si definiscono A.P.E.A. ovvero Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate.

Inoltre, il Piano Strutturale ha previsto l’ampliamento dell’area destinata ai servizi pubblici, come ad esempio l’area delle nuove scuole di fianco all’area già definita del Polo della Salute (valle del Turbone). La zona sportiva a Baccaiano sta attualmente vivendo uno sviluppo significativo ed è in fase di espansione, è stata inserita quindi la possibilità di un ampliamento degli spazi a servizio della piscina comunale. A Martignana è stato inserito nel piano la previsione di una nuova area sportiva per un possibile nuovo palazzetto o di un campo da calcio o rugby.

Particolare attenzione è stata rivolta alla prospettiva di sviluppo dei centri ippici nel territorio dei quali sono stati definite tipologie e localizzazioni, questo può essere un settore in grande via di sviluppo per servizi rivolti al turismo e alla popolazione.

Dal punto di vista della viabilità l’iniziativa più importante riguarda la previsione di una area all’interno della quale poter progettare la realizzazione di una variante per l’abitato di Anselmo.

Tale iniziativa mira a dare una previsione per un possibile percorso alternativo dal centro abitato di Anselmo al fine di alleviare la congestione del traffico veicolare dal centro del paese che è oggi interessato da una riqualificazione e messa in sicurezza per i pedoni con una pista pedonale illuminata e sicura che collega tutta la frazione.

Il Piano ha pianificato anche il potenziamento delle infrastrutture ciclopedonali nel territorio comunale con l'obiettivo di favorire sia il turismo “slow” che la valorizzazione delle risorse naturalistiche. Ciò contribuirebbe a potenziare l'attrattività turistica del Comune, generando opportunità economiche e favorendo la crescita del settore. L'impegno dell'Amministrazione Comunale nel promuovere la qualità della vita favorendo un ambiente urbano più vivibile, sano e attivo è uno strumento che non solo risponde alle esigenze di una comunità ma che incide positivamente sullo sviluppo economico, sul turismo sostenibile e sulla qualità dell'ambiente.

L’Amministrazione Comunale intende anche ringraziare tutti i tecnici e i cittadini che hanno contribuito a scrivere questo piano.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa