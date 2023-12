Primo Report di Sostenibilità per Pellemoda, l'azienda empolese diventa Società Benefit

Pellemoda, fondata a Vinci nel 1979 ad opera di Bruno Morelli, eccellenza italiana nella lavorazione di capi in pelle per le più importanti Maison italiane e internazionali, presenta il suo primo Report di Sostenibilità: un documento che fornisce una panoramica dettagliata delle attività e delle performance virtuose da un punto di vista ambientale, sociale ed economico portate avanti dall’azienda appartenente alla Holding Morelli con un approccio trasparente.

"Il documento che vi proponiamo rappresenta per la nostra azienda un importante momento di condivisione con tutti gli stakeholders della responsabilità e della serietà che ci guida nell’affiancare brand internazionali nella crescita del loro valore e nella produzione di alta qualità di capi di grande pregio", commenta Azzurra Morelli, CEO di Pellemoda insieme al fratello Giampaolo Morelli. Il Report descrive il profilo aziendale, il modello di gestione, le iniziative realizzate e i principali risultati raggiunti in ambito ESG – Environmental, Social e Governance – ed è per Pellemoda un’occasione fondamentale per far conoscere maggiormente la propria realtà fatta di persone, valori, territorio, competenze e continua ricerca e sviluppo. Ogni sezione della relazione è un viaggio alla scoperta dell’ecosistema dell’azienda attraverso la storia e l’identità, il modello di business, la descrizione di azioni e modalità attuate nel 2022 e la valutazione dell’impatto generato, insieme agli obiettivi per il 2023, per realizzare l’ideale di crescita coniugata alla cura dei dipendenti principale risorsa dell’azienda, allo sviluppo del contesto e comunità in cui opera e al rispetto dell’ambiente.

Azzurra e Giampaolo Morelli, CEO di Pellemoda

Il Report di Sostenibilità di Pellemoda è il frutto di un percorso che ha coinvolto trasversalmente l’azienda in ogni ambito, con l’obiettivo di acquisire sempre maggiore consapevolezza riguardo agli impatti del processo produttivo per orientare al meglio le decisioni. Pellemoda ha dimostrato l’impegno in ottica ESG sin dal cambio di statuto societario, volto a renderla una Società Benefit, avendo come finalità di beneficio comune l’intento di operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente verso ambiente, lavoratori, persone, comunità, territori e clienti, attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse. Nello specifico, si è posta attenzione alla riduzione ed il contenimento dei consumi e delle emissioni inquinanti nello svolgimento della propria attività; alla produzione di prodotti a minor impatto ambientale, che favoriscono il miglioramento dell'ambiente, e l'incentivazione dell'utilizzo di energie alternative; all’attività di sostegno alla comunità locale e alle categorie svantaggiate; all’assunzione di un modello organizzativo trasparente e l’istituzione di una procedura di controllo in due diligence della catena di fornitura.

Raggiungere obiettivi e mantenerli nel tempo è di importanza fondamentale, a testimonianza di questo Pellemoda si è dotata nel corso degli ultimi anni di importanti certificazioni; nel 2016 l’azienda ha ottenuto la certificazione SA8000 a testimonianza del rispetto dei diritti umani dei lavoratori ed in generale di tutte le parti interessate e la certificazione ISO14001 a testimonianza del rispetto e del controllo continuo dell’impatto che l’azienda ha sull’ambiente. Tra le poche aziende nel suo settore, nel 2021 Pellemoda ha ottenuto la certificazione ISO45001, sistema di gestione focalizzato sulla sicurezza negli ambienti di lavoro. È lo standard accreditato riconosciuto a livello internazionale che risponde alle esigenze delle organizzazioni che vogliono distinguersi per il loro impegno nella riduzione degli infortuni e delle malattie professionali, compresa la promozione e la tutela della salute fisica e mentale. Pellemoda si avvia a chiudere il 2023 avendo tenuto fede agli impegni aziendali dal punto di vista etico, in ugual modo riguardo legalità, integrità, eguaglianza, valorizzazione delle persone, salute e sicurezza, trasparenza e professionalità, riservatezza e non ultima tutela dell’ambiente.

L’obiettivo ultimo di Pellemoda è arrivare alla certificazione B Corp entro il 2025. A tal fine l’azienda si è posta come importanti futuri step da raggiungere la gestione della Parità di Genere, per cui prevede di ottenere la certificazione UNI125 entro il primo semestre del 2024; il programma Carbon Target Setting con Apparel Impact Institute per l’allineamento e la comune riduzione di emissioni di CO2 e dell’acqua, aspirando al -45% entro il 2030.

Fonte: Ufficio stampa