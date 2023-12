Riconoscimenti dalla Regione Toscana alla Compagnia di Sant'Andrea-Volo del Ciuco

Un doppio riconoscimento è arrivato dalla Regione Toscana per l’Associazione Compagnia di Sant’Andrea-Volo del Ciuco.

In occasione della presentazione delle linee guida del bando di “Sostegno alle manifestazione di rievocazione storica” per il 2024, che si è tenuta nella Sala Pegaso della Presidenza della Regione a Firenze sabato 2 dicembre scorso, il presidente della giunta regionale Eugenio Giani ha consegnato al presidente dell’associazione empolese Claudio Del Rosso un doppio attestato:

- Alla rievocazione del Volo del Ciuco attestato di riconoscimento per l’iscrizione al Calendario delle Manifestazioni di Rievocazione storica della Toscana 2023

- Alla Associazione Compagnia di Sant’andrea il riconoscimento per l’iscrizione all’Elenco Regionale delle Associazioni di Rievocazione Storica

Questo doppio riconoscimento arriva al termine di un anno che è stato intenso per eventi e per partecipazione da parte dell’Associazione empolese.

La Compagnia di Sant’Andrea ha iniziato il 2023 organizzando, insieme con il Corpo dei Vigili del fuoco di Empoli, la Befana in piazza Farinata degli Uberti,

dove, proprio grazie alla collaborazione dei vigili del fuoco, la tradizionale vecchietta arriva in piazza calandosi dal campanile della Collegiata.

A metà aprile, i figuranti della Compagnia di sant’Andrea sono stati protagonisti delle celebrazioni per il compleanno di Leonardo da Vinci, durante le iniziative che ogni anno organizza il Comune di Vinci.

Il 10 giugno di quest’anno si è tenuta la 542.a edizione del Volo del Ciuco”: è stata una manifestazione partecipata e che ha coinvolto oltre 250 tra figuranti e musici. Prima il corteo, aperto dai tamburini della Compagnia di Sant’Andrea, poi la benedizione del ciuco da parte di don Guido Engel, poi il volo dell’asinello che, anche per questa edizione era stato realizzato da un gruppo di studenti del liceo artistico Virgilio di Empoli. Alla iniziativa oltre alla partecipazione degli sbandieratori di Porta Fiorentina di Cerreto Guidi e del Giullar Cortese (l’attore umbro Gianluca Foresi) è stato ospite anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani che ha fatto anche da starter per il volo dell’asinello.

La compagnia di Sant’Andrea ha partecipato anche alle manifestazioni che si sono tenute a Vinci per la rievocazione del Volo di Cecco Santi (a fine luglio) e al Volo del Becco (all’inizio di settembre) durante i festeggiamenti del Borgo Pontormese.

A chiusura di questo anno assai positivo, l’Associazione ha organizzato un incontro conviviale, per lo scambio degli auguri, che si terrà giovedì 14 dicembre al Vinegar di piazza della Vittoria ad Empoli. Sono invitati tutti i soci dell’Associazione ai quali sarà fatto dono di un gadget.

Ma non finisce qui: la Compagnia di Sant’Andrea è già al lavoro, insieme ai vigili del fuoco di Empoli per l’organizzazione della festa della Befana che, anche quest’anno, come tradizione, puntuale, il 6 gennaio 2024 arriverà in piazza calandosi dal Campanile della Collegiata.

Fonte: Ufficio Stampa