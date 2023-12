Solidarietà e vicinanza alla gente dei Carabinieri dell’Associazione Nazionale Carabinieri della Toscana

Si è svolta lo scorso 2 dicembre, nella moderna Scuola Marescialli e Brigadieri Carabinieri di Firenze, la seconda Assemblea organizzata dall’Ispettore Regionale della ANC, Gen. Div. (r) Luigi Nardini, con la partecipazione dei Coordinatori Provinciali, Presidenti e Rappresentanti delle 124 Sezioni, Gruppi e 22 Nuclei di Volontariato e di Protezione Civile della Toscana dell’Associazione Nazionale Carabinieri, per fare il punto di situazione e rafforzare una sempre più qualificata presenza delle attività sul territorio a favore delle Comunità locali.

L'agenda era densa di argomenti di grande rilevanza sociale e ha scatenato discussioni appassionate, specialmente riguardo al crescente impegno dei Gruppi di volontariato e dei Nuclei di Protezione Civile dell’Associazione Nazionale Carabinieri, per i quali è apparsa indispensabile la necessità di aggiornare ed accrescerne le notevoli potenzialità e le capacità organizzative e di soccorso, attraverso l’addestramento e la formazione dei volontari nei molteplici settori di attività e intervento, rinnovando mezzi e materiali, al fine di assicurare interventi tempestivi e professionalmente adeguati in ogni diversa situazione emergenziale in cui sono chiamati ad operare.

A tal proposito è stato espresso il desiderio di ripetere periodicamente l'addestramento dei volontari della Protezione Civile, come quello di ottobre a Subbiano (AR), che si è dimostrato estremamente utile in occasione delle calamità naturali verificatesi in Toscana nel mese di novembre scorso, allorchè si è mobilitato anche l’insieme di tutte le componenti associative presenti sul territorio per fornire sostegno e aiuto materiale alle persone in gravi difficoltà.

È stato evidenziato l'importante ruolo dei Coordinatori Provinciali come ponte tra le Sezioni ANC locali e l'Arma in servizio, con compiti direzionali e coordinativi durante le manifestazioni in provincia.

Un focus significativo è stato inoltre rivolto al ruolo delle donne inserite a pieno titolo in seno all’Associazione Nazionale Carabinieri con il titolo di “Benemerite”, auspicando un loro coinvolgimento in progetti mirati per supportare fasce deboli e fragili della società, come minori, anziani e soprattutto donne; una presenza che sarebbe particolarmente importante nell’attuale momento storico come servizio a favore delle comunità.

Non sono mancati, infine, i doverosi e sentiti ringraziamenti rivolti al Comandante della Scuola Marescialli e Brigadieri Carabinieri di Firenze, Gen. Div. Petro Oresta, per aver consentito l’ottima organizzazione dell’incontro nell’accogliente aula “Salvo d’Acquisto” dell’avveniristico Istituto di Istruzione Militare Fiorentino.

A margine del fattivo incontro, l’Ispettore Regionale ha inteso formulare ai numerosi presenti, da estendere agli oltre 15.000 soci e alle loro famiglie, i più fervidi voti augurali in vista delle ormai prossime festività di fine anno.