Sorpreso a rubare in un locale, arrestato 41enne

A Firenze la polizia ha arrestato un 41enne in via Torre degli Agli, accusato di tentato furto aggravato in un’attività commerciale della zona. Diversi residenti, nella notte tra il 5 e 6 dicembre, hanno sentito rumori in strada e chiamato il 112.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo prima avrebbe forzato la porta d’accesso al dehor del locale e poi avrebbe tentato di introdursi all’interno dello stesso danneggiando anche quella dell’ingresso principale.

Il 41enne, a questo punto, avrebbe cercato, invano, di darsi alla fuga e di liberarsi, nei pochi metri percorsi prima di essere definitivamente fermato, di uno zaino che aveva in spalla dal quale, a seguito dei controlli, è saltato fuori uno scalpello in ferro. Davanti al locale preso di mira, inoltre, i poliziotti hanno sequestrato anche una pinza, ancora inserita nell’infisso della porta, ed una torcia: per il 41enne, già noto alle forze di polizia, è scattata anche una denuncia per possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso.