Sportello virtuale attivato per gli appuntamenti al Comune di Santa Maria a Monte

Il Comune di Santa Maria a Monte ha attivato uno ‘Sportello Virtuale per gli Appuntamenti’. Un sistema comodo e veloce per la prenotazione di appuntamenti relativi al Servizio Demografico (Anagrafe). A breve lo “Sportello Virtuale” sarà abilitato anche per le prenotazioni di altri servizi dell’Ente.

Sulla homepage del sito basterà cliccare sul tasto “Appuntamenti On-Line Sportelli Comunali” per accedere alla speciale sezione e scegliere il servizio di cui si necessita per fare la prenotazione.

Questo strumento permette al cittadino di prenotare autonomamente gli appuntamenti dal sito internet del Comune. I dati richiesti dall'applicazione sono relativi al riconoscimento dell’individuo e alla possibilità di ricontattarlo in caso di problematiche di erogazione del servizio.

COME FUNZIONA

All’accesso sulla pagina di prenotazione cliccare sul pulsante” Scegli un altro sportello /Operatore” che vi farà visualizzare tutti i servizi attivi di prenotazione.

Selezionare mettendo la spunta sul servizio desiderato e compilare il resto dei dati a proprio piacimento per la scelta della data e dell’orario d’appuntamento.

Premere il pulsante “PRENOTA” e inserire tutti i dati richiesti nella pagina successiva.

La completezza dei dati fornisce all’ufficio maggiori possibilità di gestire l’appuntamento.

Acconsentire il trattamento dei dati e leggere attentamente le istruzioni indicate in questa pagina.

“Confermare la RICHIESTA”