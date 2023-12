Tre espulsioni con accompagnamenti a CPR, la Lega plaude alle forze dell'ordine

Queste le dichiarazioni di Federico Bussolin, Segretario Provinciale della Lega a Firenze e di Susi Giglioli, Segretario e Capogruppo della Lega a Castelfiorentino:

“Il 5 Dicembre la Polizia di Stato ha eseguito l’espulsione di 3 stranieri irregolari, tra cui un albanese accusato di diversi reati commessi anche a Castelfiorentino, città dove è stato rintracciato dai Carabinieri. Il Questore di Firenze, a seguito del provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto, ha provveduto a trasferire queste “risorse” in un Centro Per Rimpatri del Sud Italia, in attesa di espellerli”.

“Ringraziamo quindi l’ottimo lavoro svolto da Carabinieri, Polizia di Stato e Prefettura in questa vicenda che, da una parte, conferma la necessità di dare ai cittadini di Castelfiorentino una amministrazione più decisa e consapevole sul tema sicurezza e, dall’altra, l’importante sfida per la realizzazione di un Centro Per Rimpatri anche in Toscana, nonostante il freno ideologico che il Partito Democratico sta mettendo a danno dei cittadini che rispettano le leggi”.

Federico Bussolin: Segretario provinciale Lega Firenze

Susi Giglioli: Segretario e Capogruppo Lega Castelfiorentino