La fortuna ha bussato alla porta di un fortunato giocatore di Santa Maria a Monte, in provincia di Pisa. Nel concorso del 10eLotto di martedì 5 dicembre, riporta Agipronews, nella città sono stati vinti 50mila euro grazie a un 9 Oro indovinato giocando appena un euro.

L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per circa 31,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 3,5 miliardi di euro in questo 2023.