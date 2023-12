Volterra: in arrivo una pista di pattinaggio eco, il pensiero di Altair Chimica per un Natale speciale

Una pista di pattinaggio rispettosa dell’ambiente con ghiaccio sintetico e totalmente riciclabile. È il pensiero di Altair Chimica S.p.A., società di Esseco Industrial che realizza prodotti derivati dall’elettrolisi di cloruro di potassio e sodio, per la comunità di Volterra (PI) in vista dell’imminente Natale. Grazie all’accordo con l’Amministrazione locale, infatti, dal 15 dicembre le festività saranno allietate da una innovativa pista sostenibile della Xtraice. I consumi energetici, che in una tradizionale pista di ghiaccio si aggirano sui 25mila Kwh e 8,5 tonnellate di CO 2 in un mese, vengono completamente azzerati, abbattendo i costi di gestione. Inoltre, il suo utilizzo non è legato alle condizioni climatiche: con la pioggia, la neve o il sole, i cittadini di Volterra potranno sempre utilizzare la pista di pattinaggio durante tutte le festività natalizie sino al 15 gennaio.

“Un pensiero per grandi e piccini che abbiamo fortemente voluto per rendere speciale questo Natale – dichiara Roberto Vagheggi, Direttore Generale di Esseco Industrial e CEO della divisione Cloro-Alcali – Abbiamo scelto una soluzione ecologica e a zero impatto, in linea con le nostre politiche aziendali che dimostrano concretamente e quotidianamente un’attenzione e una sensibilità alle tematiche ambientali. Aspetti emersi anche nell’ultimo Bilancio di Sostenibilità, presentato pochi giorni fa da Confindustria per il Comparto Chimico Toscano, di cui Altair fa orgogliosamente parte. Ci auguriamo – aggiunge – che la pista accompagni le festività dei volterrani, donando loro giornate di gioia e spensieratezza in compagnia di familiari e amici. Ringraziamo il Sindaco Giacomo Santi e tutta l’Amministrazione per aver accolto positivamente la nostra idea e per aver agevolato le procedure affinché – conclude Vagheggi – divenisse realtà. Buon Natale Volterra!”.