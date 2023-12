Addio a Giacomo Barboni, storico titolare del Bagno Venere di Tirrenia

“Con la scomparsa di Giacomo Barboni il litorale pisano perde una figura di riferimento, ci stringiamo attorno alla famiglia e allo staff del Bagno Venere in questo momento di profondo dolore”. Il direttore di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli e il presidente del Sindacato Italiano Balneari Confcommercio Pisa Fabrizio Fontani esprimono il profondo cordoglio per la perdita dell'indimenticato titolare del Bagno Venere, nonché storico associato Confcommercio, scomparso all'età di 83 anni.

“Giacomo Barboni è entrato a far parte della famiglia Confcommercio nel 1962 e in oltre 60 anni di attività si è dimostrato un imprenditore esemplare, capace di manifestare tutta la sua dedizione e professionalità, riconosciuta e apprezzata dai tantissimi clienti e frequentatori dello stabilimento” il ricordo del direttore di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli .

Giacomo Barboni ha dedicato la vita al Bagno Venere, dove ha iniziato a lavorare nel 1959, quando il bagno era gestito dal padre Giulio, diventandone poi socio insieme al fratello Giuliano, scomparso nel 2014. Lascia la moglie Rosanna Bonomi e le figlie Barbara e Clarissa

“Il Bagno Venere era la vita per Giacomo e Giacomo era vita per il Bagno Venere” il commosso ricordo del presidente Sib Confcommercio Pisa Fabrizio Fontani. “Una figura mitica che incarnava perfettamente lo spirito balneare. Non si è mai risparmiato, impegnandosi ogni giorno e gestendo nel migliore dei modi uno stabilimento storico, glorioso ed elegante qual è il Bagno Venere di Tirrenia. Sarà difficilissimo immaginarselo senza di lui”.

Fonte: Confcommercio Pisa - Ufficio Stampa