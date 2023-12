Alluvione Carmignano, il Comune stanzia 500mila euro: "Nessun aiuto dal governo"

Totale generale delle somme stanziate: 518mila euro.

E’ la somma stanziata dall’amministrazione comunale di Carmignano nelle ultime variazioni di bilancio, senza ad oggi avere avuto nessun aiuto da parte del Governo centrale, a copertura di tutti gli interventi di somma urgenza.

Interventi su infrastrutture e edifici pubblici, per ripristinare le condizioni di sicurezza e fruizione del territorio nell’immediato, come disposto dalla legge ai sensi del codice degli appalti e dalle varie ordinanze di protezione civile.

Negli interventi di somma urgenza infatti, sono stati inseriti tutti i lavori eseguiti per la messa in sicurezza delle strade ed edifici pubblici, pulizia da fango ripulitura di caditoie e fossette, sgombero delle strade in aiuto alla popolazione per movimento di materiali da inviare in discarica.

Nello specifico:

1. Lavori di consolidamento stradale per movimenti franosi in varie parti del territorio, via Chiti, via Madonna del Papa, via Spazzavento, via Fontemorana, Via Mannelle, Via Granaio, Via Valle

2. Lavori di consolidamento della frana di porzione di muro del complesso della Rocca di Carmignano in via Castello;

3. Lavori di messa in sicurezza sede stradale tratto di via Arrendevole in adiacenza a via Ginestre;

4. Lavori di ripristino dell’impermeabilizzazione della copertura della scuola primaria Q. Martini di Seano,

5. Interventi per messa in sicurezza di aree a verde comunali alberature in concomitanza all'analisi di stabilità su alberature presenti in aree a verde comunali e strutture pubbliche;

6. Rimozione fango e pulizia caditoie

7. Valutazioni delle infrastrutture di collegamento, ponte via Valle, ponte pedonale Seano Parco Museo, ponte Via Ginestre sul torrente Rigoccioli,

8. Valutazione della sicurezza delle sponde del torrente Elzana nel parco La Fontina e delle infrastrutture a sostegno della carreggiata stradale di via Arrendevole a seguito dell’erosione del fosso Rio Caselli;

Un lavoro imponente che ha visto i nostri uffici impegnati costantemente nella redazione di valutazioni, verbali e perizie, nel seguire cantieri e avvio interventi. Sottolineiamo inoltre, che siamo riusciti a dare copertura a tutte le voci di somma urgenza senza effettuare tagli sulla spesa sociale e scolastica, ma anche senza rinviare la copertura delle opere pubbliche principale. L’obiettivo era, e resta, dare una risposta immediata alle urgenza derivanti dall’alluvione, ma senza rinviare il lavoro impostato sul presente e futuro.

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio stampa