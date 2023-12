Arnovecchio, birdwatching invernale per chiudere 'Un Autunno per l'ambiente'

Si chiude con il binocolo alla mano il cartellone di eventi “Un Autunno per l’ambiente” alla sua prima edizione, grazie al birdwatching invernale che si terrà ad Arnovecchio, domenica 10 dicembre 2023, dalle 9 alle 11.

Sarà possibile osservare l’avifauna che frequenta l’oasi nel periodo invernale, come gli uccelli acquatici del lago ed i piccoli passeriformi del bosco. Da dicembre a febbraio la piccola area umida offre rifugio ad anatre selvatiche (come i Moriglioni) e ad altri uccelli acquatici come la Folaga ed il Tuffetto, lo Svasso maggiore e il Cormorano, accompagnato dal più raro Marangone minore.

La visita consentirà, grazie agli osservatori faunistici disposti lungo il percorso, di vedere bene le specie presenti nel laghetto di Arnovecchio, illustrate da una esperta Guida Ambientale del Centro. La seconda parte dell’incontro sarà dedicata ai piccoli uccelli che in questo periodo affollano le mangiatoie invernali; Cinciallegre e Cinciarelle, Capinere, Pettirossi e Fringuelli che approfittano dell’offerta di cibo per superare meglio i rigori del clima.

Oltre ad osservare ed imparare a riconoscere le varie specie, i partecipanti riceveranno indicazioni su come trasformare anche il proprio giardino in una piccola oasi per la fauna, con arbusti che offrono frutti invernali e attrezzature per il “birdgarden”.

La visita è gratuita ma è obbligatoria la prenotazione presso il Centro R.D.P. Padule di Fucecchio, da fare per email a fucecchio@zoneumidetoscane.it inviando un nominativo di riferimento, il numero dei partecipanti e un recapito telefonico.

ORARI e APERTURE DICEMBRE - Nel mese di dicembre l'area naturale protetta di Arnovecchio è aperta il sabato pomeriggio (13.30-16.30) e la domenica mattina (9-12), sempre ad accesso libero. Per informazioni contattare il Centro R.D.P. Padule di Fucecchio al numero 0573 84540, oppure, inviare una email all’indirizzo fucecchio@zoneumidetoscane.it

UN AUTUNNO PER L'AMBIENTE - L'iniziativa rientra nel cartellone "Un Autunno per l'ambiente", oltre quindici le tappe del programma per una nuova stagione dedicata a tutto ciò che è natura attraverso la cittadinanza attiva, con il coinvolgimento delle scuole ma anche di tutti coloro che abbiano voglia di dare una mano o conoscere più a fondo il Patto del Verde. "Un autunno per l'ambiente" è promosso dal Comune di Empoli in collaborazione con associazione Legambiente Empolese Valdelsa - Plastic Free OdV Onlus, Centro*Empoli, Mentorgroup, associazione Amici Animali Ambiente Gruppo Arca ETS, associazione Aristogatti, associazione Centro di Ricerca del Padule di Fucecchio, Biblioteca comunale Renato Fucini, The Knights of Rizal - Florenze Chapter.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa