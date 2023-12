Auto si ribalta in centro a Empoli, traffico deviato

Un'auto si è ribaltata su un fianco in via Curtatone e Montanara a Empoli, non lontano dalla stazione ferroviaria. Il fatto è accaduto alle 10.45 circa e alla guida del mezzo era presente una donna di 77 anni che è stata aiutata a uscire dai vigili del fuoco di Empoli e dai sanitari inviati dal 118 (la Misericordia di Empoli). La donna non è ferita gravemente, è stata portata per accertamenti al pronto soccorso dell'ospedale di Empoli in codice verde. Il traffico proveniente dalla stazione viene fatto deviare su via XI Febbraio fino alla rimozione del mezzo.